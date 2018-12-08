Üniversiteli Gençler, Kdk'nın Müzakere Toplantısına Katıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:25



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:25

Atılım Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencileri, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun inceleme, araştırma ve karar yazım süreçlerine ilişkin uygulamaları yerinde öğrenme amacıyla KDK'yı ziyaret etti.Kamu Denetçiliği Kurumu ile Atılım Üniversitesi arasında Mayıs ayında "Eğitim Öğretim ve Bilimsel Çalışmalar Yürütülmesi Amacıyla İş Birliği" protokolü düzenlendi. Söz konusu işbirliği kapsamında Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğrencileri, Kuruma yapılan başvurularla ilgili olarak inceleme, araştırma ve karar yazım süreçlerine ilişkin uygulamayı yerinde görmek ve bu uygulamalardan faydalanmak amacıyla KDK'ya ziyarette bulundu.Ziyarette, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, karar alma süreci ve tavsiye karar önerisi hazırlanması süreci hakkında öğrencilere bilgi aktardı.KDK, Üniversite Gençliği ile Hak Arama ve Sorunları Sulh Yoluyla Çözme Konularında Bilinçlendirme Faaliyetleri YürütüyorOmbudsman dostu hukuk öğrencileri KDK'nın, vatandaşların problemlerine bakış açısını, Tavsiye Karar örneklerinin müzakere aşamasını, çözüm arayışlarını ve çözüm yöntemlerini uygulamalı öğrenmek amacıyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında toplanan müzakere heyeti görüşmelerine katıldı. Öğrenciler, başvuruların esastan incelenmesinin nihai aşaması olarak müzakere sürecinde Başdenetçi tarafından kararların onaylanmasını yerinde gözlemleme imkanı bulmuş oldu.KDK, Üniversitelerde Hukuk Klinikleri kurduruyorKDK ile vatandaş arasında yaşanan sorunları çözerken geliştirilen hukuki yöntem ve uygulamaları hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilerle paylaşmak amacıyla üniversitelerin hukuk fakültelerinde "Hukuk Klinikleri" kurduruyor. Bu kliniklerde genç hukuk öğrencileri, uygulamalı hukuk çözümlemeleri yapma imkanına kavuşuyor.KDK üniversitelerde Ombudsmanlık Toplulukları kurdurarak üniversite gençliği ile hak arama ve sorunları sulh yoluyla çözme konularında bilinçlendirme faaliyetleri de yürütüyor.Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ziyaret eden Atılım üniversitesi hukuk öğrencileri, müzakere toplantısına katılmaktan, verilen kararlara ilişkin çözüm yollarını yerinde görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdiler. - ANKARA