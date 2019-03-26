Üniversiteli Gençler Yaşlıların Gönlünü Aldı

Kaynak: İHA

Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) personeli ve öğrencileri tarafından 22 Mart 2019 tarihinde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.Yüksekokul öğrencilerinin ve personelinin desteğiyle Nazilli'de yaşayan ihtiyaç sahibi engelli yaşlılara alınan tekerlekli sandalyeler, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, önceki dönem müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, müdür yardımcıları, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti bildiren vatandaşlar duyarlı davranışları için Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'ya teşekkür etti.Bir diğer etkinlikte ise, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da okuyan bir grup öğrenci Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giderek burada kalan yaşlılarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. - AYDIN