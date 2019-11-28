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Üniversiteli gençlere Manisa Tarzan'ı anlatıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Manisa Tarzanı film gösterimi ve söyleşi etkinliğine katıldı.

28.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:04Üniversiteli gençlere Manisa Tarzan'ı anlatıldı
Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Manisa Tarzanı film gösterimi ve söyleşi etkinliğine katıldı.

Yeşil Kitap Kafe'de düzenlenen etkinliğe Vali Deniz'in yanı sıra Eski Bakan Rıza Akçalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Salih Fulcun, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Yeşilay yetkilileri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmenin yapılmasıyla başlayan etkinlikte katılımcılara hitap eden Vali Deniz, Yeşilay Derneği Manisa Şubesi'nin Türkiye'de öncü olduğunu belirterek, dernek tarafından gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Yeşil Kitap Kafenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kitap okumayı önemsediğini söyleyen Vali Deniz, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durarak daha çok okumaları tavsiyesinde bulundu. Manisa'nın simgelerinden olan Ahmet Bedevi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gerçek anlamda ilk çevrecilerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Vali Deniz, Manisa Tarzanı'nın gençler için iyi bir örnek olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Manisa Tarzanı filminin danışmanlarından Mustafa Pala ve Manisa Tarzanı ile aynı dönemde yaşamış olan eski Belediye Başkanı Ertuğrul Dayıoğlu'nun eşi Hesna Dayıoğlu'nun Manisa Tarzanı ile ilgili bilgi ve anılarını anlatmasının ardından Manisa Tarzanı filminin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Başkanlığını 2 yıl yürüttükten sonra görevi Melike Ayan'a devreden Enes Kiraz'a dernek tarafından hazırlanan Teşekkür Belgesini vererek, çalışmaları sebebiyle teşekkür etti. - MANİSA

Yeşilay, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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