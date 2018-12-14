Üniversiteli Gençlerin Yardımları Öğrencilerin Yüzünü Güldürdü

Elazığ
'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri hayırseverlerden temin ettikleri giysi ve kırtasiye malzemeleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü.
Gönüllüler Kulübü'nde faaliyet yürüten 150 üniversite öğrencisi, "Gönül Bağı Projesi" kapsamında hayırsever esnaftan topladıkları yardımları öğrencilere ulaştırıyor.
Toplanan yardımlar ziyaret edilen okullarda mağazalardaki gibi düzenlenerek, öğrencilerin ihtiyaçları olan beğendikleri ürünleri almaları sağlanıyor.
KYK İl Müdürü Suphi Döner, yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin soğuk kış aylarında yaptıkları bu yardımların çok anlamlı olduğunu söyledi.
Öğrencilerin tamamen gönüllülük esası ile esnafı dolaşıp yardım topladığını dile getiren Döner, bu kapsamda ziyaret ettikleri Elazığ Aksaray
İmam Hatip Ortaokulunda 50 öğrenciye bu yardımın ulaştığını belirtti.
Gönüllüler Kulübü üyesi gençlerden Ayşe Akay, ihtiyaç sahiplerine bu proje sayesinde ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Şu ana kadar yürüttükleri çalışmalarla çok sayıda vatandaşın gönlüne dokunduklarını anlatan Akay, "Bu öğrenciler için üç aydır yardım topluyoruz. Öğrenciler kendilerini rahat hissedebilsin diye sınıfta mağaza ortamı yarattık. Öğrenciler sınıfa gelerek ne ihtiyaçları varsa onları aldılar. Çocukların yüzlerindeki masumiyet her şeye değer. Faaliyetlerimiz sürecek." şeklinde konuştu.
Okul müdürü Mustafa Çimtay, üniversite öğrencilerinin duyarlılığının tüm öğrencilere örnek olacağını belirtti.
Öğrenciler de kendilerine sunulan giysi ve kırtasiye desteğinden dolayı teşekkür etti.
14 Aralık 2018 Cuma 15:38