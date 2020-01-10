Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada karar onandı

BURDUR'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Antalya İstinaf Mahkemesi, kararı onadı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Altınsoy hakkında dava açıldı. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Sanığın cezasını 2 yıl 1 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan olmak üzere 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bu bedeli 24 eşit taksitte ödemesine ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

EŞİT KUSURLU

Medine Gizem Çakal'ın ailesi kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Mahkeme kararında, "Dairemizce soruşturma ve yargılama aşamasında aldırılan bilirkişi raporlarındaki kusur durumunun derecelendirilmesine ilişkin görüşlere itibar edilmemiştir" denildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Ancak 15 DT 301 plakalı arkasında silindir yüklü römork takılı yol bakım kamyonunun sürücü, aracının uzunluğunu ve yol kenarında yürümekte olan yayaları dikkate almadan dar kavisle ve kontrolsüzce sola dönüş yapmış, o sırada solunda, yol kenarında, kaplama içerisinde kendisi ile aynı istikamette yürümekte olan yaya Medine Gizem'e çarpmıştır. Sanık ile olay yerindeki kaldırımı kullanmayıp, kendi can güvenliğini tehlikeye atacak tarzda, yol kenarında ancak kaplama içerisinde yürüyen ve arkadan gelen araçtan korunma tedbirini almayan Medine Gizem Çakal'ın, olayın meydana gelmesinde eşit kusurlu olduğu dairemizde kanaat oluşturmuştur. Bu nedenle ilk derece mahkemesince sanık hakkında takdir edilen temel ceza miktarında bir isabetsizlik bulunmamıştır."

BABADAN KARARA TEPKİ

Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, karara tepki gösterdi. Kızının kaldırımı olmayan caddede yürürken arkadan gelen ehliyeti yetersiz bir sürücünün kullandığı resmi plakalı asfalt kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Ömer Çakal, "Burdur'da 3 yıldır adalet aradım. Adalet gerekli cezayı verir diye hep umudumuz vardı ama kızımın hayatına 25 ay ceza verildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bu kararla hem adalet hem de kamu vicdanı derinden yaralandı. Yargı kaldırım kenarında öldürülmeyi eşit kusurlu bulmuş" dedi.

'ÜZÜNTÜDEN İŞİMİ KAYBETTİM'

Ömer Çakal, "Ben ve eşim 3 yıldır adalet arıyoruz. Üzüntüden işimi kaybettim. Eşim ana yüreği, her gece ağlıyor. Akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor, üzülmemesi lazım. Ocağım söndü. Hangi din, hangi vicdan okula giderken öldürülen Medine Gizem'e verilen adaleti kabul eder" diye konuştu.