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Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü

ANTALYA'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencisi Gonca K. (40), kaldığı 3 katlı apartın çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

15.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:44
Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü

ANTALYA'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencisi Gonca K. (40), kaldığı 3 katlı apartın çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 14 Mart Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gonca K., Gökyazı Mahallesi Demre Hükümet Konağı yakınında kaldığı üç katlı apartın, çatı kat balkonundan yere düştü. Olayı görenler hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Gonca K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanede kalbi duran Gonca K., yeniden yaşama döndürüldü. Gonca K., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Demre Devlet Hastanesi'ne geri getirilen Gonca K.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Aslen Ankaralı olan Gonca K.'nın ailesiyle birlikte Alanya'da yaşadığı, 4 yıllık fakülte mezunu olduğu, ikinci üniversitede turist rehberliği öğrenimi için bu yıl Demre'ye geldiği öğrenildi. Gonca K.'nın psikolojik sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü. Gonca K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Demre, Güncel

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