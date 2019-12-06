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Üniversiteli Güleda cinayetinde valilik soruşturması tamamlandı

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesiyle ilgili olayda ihmali bulunduğu ileri sürelen bazı kamu görevlileri hakkında valiliğin başlattığı soruşturma tamamlandı.

06.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:12Üniversiteli Güleda cinayetinde valilik soruşturması tamamlandı

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesiyle ilgili olayda ihmali bulunduğu ileri sürelen bazı kamu görevlileri hakkında valiliğin başlattığı soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devamı için 2 müfettiş görevlendirdi.

Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kaldığı aparttaki odasında bıçakla öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan tutuklanırken, Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toğrağa verildi.

Olaydan sonra Isparta Valiliği, bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin detaylarıyla ele alındığı soruşturma dosyasında Zafer Pehlivan'ın, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi. İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler devraldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.



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Kaynak: DHA

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