Üniversiteli Gülistan, debisi düşürülen baraj gölünde arandı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 48'inci günde de sürdürüldü. Gülistan, tahliye türbinleri açılarak, debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arandı; ancak bir ize rastlanılmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli 'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

BARAJ GÖLÜNÜN DEBİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 48'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Polis su altı arama- kurtarma ekipleri, tahliye türbinleri açılarak, debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama gerçekleştirdi. Kayıp Gülistan'dan bugün de bir ize rastlanılmadı.