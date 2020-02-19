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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 46'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 46'ncı günde de sürdürüldü.

19.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:10Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 46'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 46'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için 4 gündür su altı dalışı yapılamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması gerçekleştirildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün 'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI, 4 GÜNDÜR YAPILAMIYOR

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 46'ncı günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Van Emniyet Müdürlüğü'nden su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. JAK Timi ve polis su altı arama- kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için 4 gündür su altı dalışı yapamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.



Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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