Üniversiteli Hüray, geçen yıl başladığı lavanta üretimini artırmak istiyor

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Hüray Önal (27), Isparta 'da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilenerek Bodrum 'da ailesine ait boş araziyi lavanta bahçesine çevirdi. Geçen yıl başladığı lavanta üretiminde beklediği verimi alan Önal, hedefinin üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Bodrum'un kırsal Kumköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Hüray Önal, bir gezi için gittiği Isparta'da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilendi. Kendi kırsal mahallesinde de lavanta üretimi yapıp yapılmayacağını araştıran Önal geçen sene nisan ayında 200 lavantayı ailesinin bahçesine dikti. Lavantaların tutmasının ardından üretimini artırmak isteyen Önal, Bodrum Belediyesi'nden destek istedi. Talebi incelenen Önal'a Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 500 adet lavanta fidesi hibe etti.

GENÇLERE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUM

Ülke olarak geçirilen zor günlerde üretimi artırmak istediğini belirten Hüray Önal, "Projeye başlayalı tam 1 yıl oldu. Neden Kumköy'de lavanta yetiştirmeyelim diye düşündüm ve hayal ettim. Dikim ayı olan nisan yaklaşınca, aniden kararımı verdim. Kendime, 'Neden bu düşündüklerimi gerçekleştirip, bir adım atmıyorum' dedim. Kendi imkanlarımla önce 200 fidan getirdim. Yazın çiçekleri açtı, Buralar mis gibi koktu. Köylünün de ilgisini çekti. Yöredeki gençlerin de ilgisini çekti. Çünkü Bodrum'da bir ilki yapıyorduk. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün verdiği destek de benim için önemliydi. Bizim gibi üreten gençlerin arkasında olunmasını istiyorum. Çünkü bugünün gençleri yarının yöneticileri olacak. Biz şu an küçük adımlarla küçük hayallerle, somut adımlarla ilerliyoruz. Bize el uzatsınlar. Biz de ülke olarak büyük, daha güzel yerlere gelebilelim. Bu vatanın gerçekten bereketli toprakları var ve çok güzel bir iklimi var. Bu vatan biz gençlere emanet edildi. kıymetini bilelim" diye konuştu.