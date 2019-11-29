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Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

Burdur'daki trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili sanık sürücüye verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasına tarafların itirazı üzerine davanın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine devam edildi.

29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:56
Burdur'daki trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili sanık sürücüye verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasına tarafların itirazı üzerine davanın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine devam edildi.
11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer, hayatını kaybeden genç kızın babası Halil ve annesi Leyla Akkaya, yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, sanığın kazadan hemen önce hızını 80'den 91'e çıkardığına yönelik kaza yeri keşif raporunu okudu.
Sanık Esmer, rapora ilişkin savunmasında ne hayatını kaybeden İrem Su Akkaya'yı ne de ailesini tanıdığını, kimseye zarar verme kastının bulunmadığını ileri sürdü.
Rapora bir diyeceğinin olmadığını ifade eden Esmer, "Beyaz aracı sollamak için hızımı artırmıştım, daha önceki ifadelerimde de bunu dile getirmiştim." dedi.
Müştekiler ise rapora ilişkin diyeceklerinin olmadığını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.
Duruşma sonrası Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan grup, "İrem Su için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı.
Kazada ölen genç kızın babası Halil Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir önceki bilirkişi raporunda sanığın hızının 72 kilometre olduğunu ama şimdiki keşif raporunda çarpma hızının 91 kilometreye çıktığını belirtti.
Sanık avukatının da müvekkilinin hızını artırdığına yönelik raporu kabul ettiğini dile getiren Akkaya, "Adalet illa yerini bulacaktır, yüce Türk adaletine güveniyoruz." ifadesini kullandı.
Burdur'da 13 Mart'ta Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin üniversite kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19), kaldırıldığı Isparta'daki özel hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazadan sonra tutuklanan ve alkollü araç kullandığı iddia edilen sürücü Emre Esmer, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, taraf avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmuştu.
Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

İrem Su, Güncel

Kaynak: AA


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