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Üniversiteli kızı kılıçla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren sanığın yargılandığı davada savcı, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

25.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:17Üniversiteli kızı kılıçla öldüren sanığa müebbet hapis istemi
'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren sanığın yargılandığı davada savcı, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Günhan Öztürk, taraflar avukatları katıldı.

Tütüncü'nün ailesinin avukatı, toplanan delillerin maktulün sanık tarafından öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi. Alınan rapora göre, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirten avukat, "Dosya kapsamındaki delillere göre sanığın öldürme güdüsünü tatmin etmek için maktulü öldürdüğü anlaşılmaktadır. Sanık önce maktulün güvenini kazanmış, maktul uyuduktan sonra alt kattan kılıcı getirmiş, belli bir hazırlık yaptıktan sonra uyku halindeki maktulü öldürmüştür. Sanığın tasarlayarak canavarca hisle uyurken beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki maktulü öldürmek suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, cinayetin sebebinin tespit edilemediğini anlatarak Öztürk'ün "kasten adam öldürme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'de, 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından kılıç ile boğazı kesilerek öldürüldü. Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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