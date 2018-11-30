30 Kasım 2018, 15:24
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Üniversite Öğrencisi, Etek Altı Görüntüsünü Çeken Memuru CİMER'e Şikayet Etti

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette, 52 yaşındaki A.O., üniversiteli genç kızın etek altı fotoğrafını çekti. Olay sonrası, memur görevine geri dönünce genç kız CİMER'e şikayette bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette, memur A.O. (52), üniversite öğrencisi S.H.'nin (21) etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. A.O. sevk edildiği adliyeden serbest bırakılıp, okuldaki görevine döndü. Üniversitel genç kız da çareyi, CİMER'e şikayetçi olmak da buldu.

ARKADAN YAKLAŞIP ETEK ALTI FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Olay, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette 7 Temmuz akşamı meydana geldi. Üniversite öğrencisi S.H. alışveriş için markete girdi. Raflara baktığı sırada ise yine iddiaya göre aynı üniversitede memur olarak görev yapan A.O., arkadan yaklaştı ve eğilerek cep telefonuyla genç kızın etek altı fotoğrafını çekti.

ARKADAŞI FARK ETTİ

Cep telefonundan gelen sesi, üniversitelinin beraberindeki arkadaşı duydu ve S.H.'yi uyardı. Bunun üzerine S.H. soluğu poliste aldı. A.O. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.O. serbest bırakıldı. Ardından üniversitedeki görevine devam etti.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Üniversiteli S.H., A.O.'nun halen görevde olmasına tepki göstererek, yaşananları CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ) anlattı ve şikayetçi oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 15:24



YORUMLAR (9)
ÇERKEZKÖYLÜ: AMA ÖYLE AMA BÖYLE KİMSE ŞU SAPIĞIN SAVUNMASINI YAPMASIN HERKESİN YA KIZI YADA KARDEŞİ GİDİYOR O OKULLARA AYIPTIR İLLAKİ KENDİ BAŞINIZA GELMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ
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HAMZA: KISA ETEK GİYMESEYMİŞ ÇEKEMEZDİ LAİK KIZ İŞTE
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ERKEK AMA PARASIZ ERKEK ERKEK Mİ: Ayıp ya yaşlı başlı adam hadi gel sevgili olalım dese kalpten gidecek bırak etek altını tansiyondan şekerden romatizmadan orası burası tutmaz ama sorsan en erkek odur. Yaşla birlikte her şey eksilmiş zekadan, ahlaktan belli belden aşağısı mı sağlam kalacak.
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SUÇ İKİ TARAFLI: ETEĞİN BOYU NİTELİĞİ KADININ DAVRANIŞ ŞEKLİ ARAŞTIRILSIN HATA VARSA ERKEĞE CEZA VERİLSİN
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VANLI MAKSUT: HER KES İSTEDİYİ KIYAFETİGİYER AMA GANTARIN TOPUZUNU KAÇIRMICAK ŞEKİLDE
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