Üniversiteli Kızlar, Engellilerle Bisiklet Sürdü

27 Kasım 2018 Salı 17:18



27 Kasım 2018 Salı 17:18

Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'nın girişimleri ile gerçekleşen 'Erişebilirlik Projesi' çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrenciler GAP Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini bisikletlere bindirerek farkındalık oluşturdular.Gaziantep Üniversitesi Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı'nın sağladığı çift kişilik bisikletler ile görme engelli öğrencileri üniversite içinde gezdirdi.Etkinlik öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Gaziantep'in engelli-engelsiz birlikte yaşama kültürünü yakaladığını ifade etti. Engelliliğin evrensel sorun olduğunu belirten Çelebi, 'Bütün toplumlar bu konuda sorumlu ve sorunludur. Bugün kız öğrencilerimizin görme engelli öğrencilerimize bisiklet ile destek verdiğini görüyoruz. Yarışta eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün eşit yarış da yine bir araya geldik ve bir farkındalık oluşturmak istedik diye konuştu.İnsanların istemesi durumunda birlikte yaşayabildiğini ve beraber olabildiğini vurgulayan Çelebi, 'Bugün 3 bin dolayında kız öğrencinin kaldığı yurda geldik. Gaziantep Üniversitesi kız öğrencilerimiz ile bir bisiklet gezisi tertipledik. İnşallah bu gezimiz tüm Türkiye'ye örnek olur dedi.Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen'in de katıldığı etkinlik; kız öğrencilerin görme engelli öğrenciler ile birlikte bisiklet sürmesiyle son buldu.