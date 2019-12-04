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Üniversiteli kızlar, kimsesiz Naciye nineyi yalnız bırakmıyor

Ağrı'da üniversiteli kız öğrenciler, bir başına yaşayan 85 yaşındaki Naciye Durak'ın hem yalnızlığına ortak oluyor hem de evinin temizliğini yaparak gönlünde taht kuruyor.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:43Üniversiteli kızlar, kimsesiz Naciye nineyi yalnız bırakmıyor
'da üniversiteli kız öğrenciler, bir başına yaşayan 85 yaşındaki Naciye Durak'ın hem yalnızlığına ortak oluyor hem de evinin temizliğini yaparak gönlünde taht kuruyor.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören genç kızlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda görevli bir memurun hayata geçirdiği "Yalnız Değilsin Projesi" sayesinde bir araya gelerek gönüllüler topluluğu oluşturdu.
Derslerinden arta kalan zamanlarda bir araya gelen 10 kız öğrenci, kentte tek başına yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden Naciye nineye sahip çıkıyor.
Vefalı öğrenciler, ellerine aldıkları elektrikli süpürge ve temizlik bezleriyle kimsesiz kadının evini temizledikten sonra demledikleri çay eşliğinde sohbet edip yalnızlığına ortak oluyor.
Öğrencilerin fedakarlığı takdir topluyor
Çocuğu olmayan ve tek başına yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın ile sıkı dostluk kuran öğrencilerin fedakarlığı, Ağrılıların takdirini topluyor.
Yurt sorumlusu Nazan Dilan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir araya gelen gönüllü 10 öğrenciyle Durak'ın evini temizlediklerini söyledi.
Arada gelip Naciye nineyle sohbet ettiklerini, kendisine yemek yapıp beraber yediklerini anlatan Demircan, "Naciye teyzemizin ne ihtiyacı varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllülük esasıyla bunu yapıyoruz. Öğrencilerimizin hepsiyle konuştuk ve gönül rızasıyla gelmelerini istedik. Gönül rızasıyla gelenler bizimle geldi. Teyzemiz çok mutlu oluyor. En önemli amacımız, onun yalnızlığını paylaşmak." diye konuştu.
"Çocukları yok, eşi yıllar önce vefat etmiş"
Öğrencilerden Denizlili Beyza Durukan ise Naciye Durak ile aralarında nine-torun ilişkisi olduğunu anlattı.
Naciye nine ile vakit geçirmenin kendilerine keyif verdiğini aktaran Durukan, "Çocukları yok, eşi de yıllar önce vefat etmiş. Onun yanında olup mutlu olmak istiyoruz. Dertlerine arkadaşlık yapmak istiyoruz. Bugün geldik evde temizlik yaptık ve geldiğimize çok mutlu oldu. Sürekli geliyoruz, oda bizi çok sevdi. O bizim teyzemiz oldu, biz de onun torunları olduk." ifadelerini kullandı.
Durukan, ellerinden geldiği kadar yaşlı kadına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Naciye Durak da torunları gibi gördüğü öğrencilere ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlara sürekli dua ediyorum." dedi.

Yurtlar Kurumu, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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