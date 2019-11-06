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Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti!

Bilecik'te üniversite öğrencisi Melisa, akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

06.11.2019 21:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:23

Bilecik'te korkunç bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Melisa K. (20), ziyaret için gittiği akrabasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla başına ateş etti. Genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'daki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olan Melisa K., bir süre önce ziyaret için Bilecik Gazipaşa Mahallesi'nde yakınlarının evine geldi. Saat 11.00 sıralarında apartmanın üçüncü katındaki dairede tabancayla başına ateş eden Melisa K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TABANCANIN POLİS MEMURUNA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ağır yaralı olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melisa K.'nin olayda kullandığı tabancanın akrabası olan bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti!

Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA


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