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Üniversiteli öğrenci su kabağına hayat veriyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencisi Ezgi Deniz Balta, su kabağından yaptığı abajurlar, mumluklar ve farklı tasarımlarla dikkat çekiyor.

13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:43
Üniversiteli öğrenci su kabağına hayat veriyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencisi Ezgi Deniz Balta, su kabağından yaptığı abajurlar, mumluklar ve farklı tasarımlarla dikkat çekiyor.

Çocukluğundan beri ahşap boyama işleriyle uğraştığını kaydeden Ezgi Deniz Balta, "Küçükken ahşap boyama işleriyle uğraşıyordum. Sonra yeni bir şeyler üretme ihtiyacı hissettim kendimde ve bu şekilde bir uğraş edindim. Yaptığım araştırmalar sonucu su kabağı oyma işleminin nasıl yapıldığını öğrendim. Aletlerini alıp başladım. Kabakları bulmak biraz zor oldu. Çünkü her yerde satılmıyor. Özellikle Manisa'da bulmakta zorlanıyorum hatta yok diyebilirim. İzmir'den aldım ya da İnternetten sipariş verdim. Oyma işine uygun su kabaklarının tohumlarından aldım ve bahçemize diktim. Bundan sonra kendim üretip oyma işini daha da fazla geliştirmek istiyorum." dedi.

Yaptıkları birbirinden güzel eserleri sergilemek istediğini kaydeden Balta, "Genelde abajur, lamba, mumluk veya vazo tarzı ürünler yapıp motiflerini işliyorum. Bunları yaptıktan sonra satıyorum. Şuan için çok fazla kitleye ulaşamadım. Daha fazla kitleye ulaşmak istiyorum. Yakın çevremizden talepler geldi. Yaptığım çalışmaları 'Deniz'in su kabağı lambaları' isimli sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Halk pazarı tarzı yerler kurulduğunda ürettiklerimi sergilemek istiyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ezgi Deniz, Manisa, Yaşam

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