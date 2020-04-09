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Üniversiteli öğrenciler Sadi Şirazi'nin şiiriyle Kovid-19'a karşı birlik mesajı verdi

Erzurum bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Türkiye ve İran'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmesi için şair ve İslam alimi Sadi Şirazi'nin şirini okuyarak birlik mesajı verdi.

09.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:30
Üniversiteli öğrenciler Sadi Şirazi'nin şiiriyle Kovid-19'a karşı birlik mesajı verdi
Erzurum bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Türkiye ve İran 'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmesi için şair ve İslam alimi Sadi Şirazi'nin şirini okuyarak birlik mesajı verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gören Türk öğrenciler, Türkiye ve İran'ın salgınla mücadelede birlikte mücadele etmesi ve farkındalık için video hazırladı.
Bu amaçla bir araya gelen 8 öğrenci, Türkçe ve Farsça olarak Fars şair ve İslam alimi Sadi Şirazi'nin şiirinden bir bölüm okudu.
"İran ve Türkiye, dayanın birlikte koronayı yeneceğiz, bu da geçecek" diyen öğrenciler, Kovid-19'la mücadeleyi birlikte yenme mesajı verdi.
Öğrenciler, Sadi Şirazi'nin şiirinden şu bölümü okudu:
"Bir bedenin organları gibidir Adem'in çocukları
Aynı kaynaktan çünkü yaratılışları
Biri hastalanırsa günün birinde
Huzur kalmaz ki diğerlerinde
Üzülmezsen sen başkalarının sıkıntısına
Yaraşmaz insan demeleri sana."

Kaynak: AA

Etiketler: Sadi Şirazi, Türkiye, İran, Güncel
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