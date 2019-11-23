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Üniversiteli öğrenciler sağlıklı nesil için pedalladılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliği tarafından 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi.

23.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:22Üniversiteli öğrenciler sağlıklı nesil için pedalladılar
Erzurum Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliği tarafından 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte yüzlerce öğrenci 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu' sloganıyla pedal çevirdi. Bisiklet turu, Atatürk Üniversitesi KYK yurtları önünden start aldı. Büyük Türk bayrağı açan gençlerin bisiklet turu Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik sonrası konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, geleceğe sağlıklı bir nesil yetiştirmek için bu tür organizasyonları yapmanın görevleri olduklarını söyledi.

250 bisikletli gencin katıldığı bisiklet turu etkinliğinin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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