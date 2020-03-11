Üniversiteli öğrencilerden "Engel Tanımadılar" projesi
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Ayşe Tekin ve Fırat Kocatürk tarafından "Engel Tanımadılar" Projesi hazırlandı.
11.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:09
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Ayşe Tekin ve Fırat Kocatürk tarafından "Engel Tanımadılar" Projesi hazırlandı.
Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engel-siz-siniz çünkü siz de bizdensiniz" sloganıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.
Proje kapsamında engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Tekin, "Engelli bireylerin de bir şeyler yapabildiklerini, fırsat verilince nelerin üstesinden geldiklerini, bu gibi konularda o güzel insanlara yardımcı olmak için bu kampanyayı yürüttük. Biz de onlar gibi davrandık, sanki biz de onlardan farksızmış gibi davrandık, onların dilinden konuştuk. Okulumuzdan arkadaşlarımızı getirerek, engelli bireyler ile tanıştırdık. Yavaş yavaş algılarını yıktık ve artık yeni insanlar, yeni kardeşler tanıyorlardı. Sonraki amacımız olan artık sorumluluk üstlenmekti. Fazlasıyla etkinlik yaptık ve ne söylediysek ne istediysek aynen ailelerine aktarıldığını gördük. Ailelerinden olumlu sonuçlar duydukça yaptığımız işin önemini anladık." diye konuştu.
Tekin, bu tür etkinliklerin engelliler için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engel-siz-siniz çünkü siz de bizdensiniz" sloganıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.
Proje kapsamında engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Tekin, "Engelli bireylerin de bir şeyler yapabildiklerini, fırsat verilince nelerin üstesinden geldiklerini, bu gibi konularda o güzel insanlara yardımcı olmak için bu kampanyayı yürüttük. Biz de onlar gibi davrandık, sanki biz de onlardan farksızmış gibi davrandık, onların dilinden konuştuk. Okulumuzdan arkadaşlarımızı getirerek, engelli bireyler ile tanıştırdık. Yavaş yavaş algılarını yıktık ve artık yeni insanlar, yeni kardeşler tanıyorlardı. Sonraki amacımız olan artık sorumluluk üstlenmekti. Fazlasıyla etkinlik yaptık ve ne söylediysek ne istediysek aynen ailelerine aktarıldığını gördük. Ailelerinden olumlu sonuçlar duydukça yaptığımız işin önemini anladık." diye konuştu.
Tekin, bu tür etkinliklerin engelliler için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kocaeli Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Gazanfer Bilge, Fırat, Güncel
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