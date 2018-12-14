Üniversiteli Öğrencilerden Engelliler İçin Park Projesi

Görele
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri, engelli çocuk ve bireyler için "Aynı hayallerde, farklı bedenleriz" adlı park projesi geliştirdi.
Proje koordinatörü Ebru Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının engelli çocuk ve bireyler için sosyal imkanlar oluşturmak olduğunu söyledi.
Engelli vatandaşların bir yerde değil, her yerde olması gerektiğini belirten Öner, şunları kaydetti:
"Bizler engelli değiliz belki ama engelleri aşmak için engelli vatandaşlarımızla bir olmamız gerekiyor. Şu anki hedefimiz bu projemizi geniş kitlelere yayıp, engelli vatandaşlarımız için bir olduğumuzu göstermek ve onlara sosyal bir hayat, yaşam sunmaktır. Onları bizden ötekileştirmemek. Bu projemizi Türkiye
çapına yaymak istiyoruz. Engeli vatandaşlarımız bir yerde değil her yerde olmalı diye düşünüyoruz. Engellilerimizin engellerini aşmalarını hep birlikte sağlayacağız."
Öner, projede engellilerin rahat şekilde eğlenebileceği alanlar olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesi için belediye başkanları ve kaymakamlarla görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.
Proje ortaklarından Ali Berk
Ateş ise engelli bir çocuğun büyüme şeklinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Engelli çocuklar normal çocukların yaptıklarını yapamazsa ister istemez toplumdan uzaklaşır. Bizler de engelli çocukların diğer çocuklarla eğlenebilmesi, aynı aktivitelerde bulunabilmesi için hem engelli çocukların, hem de diğer çocukların girebileceği bir park projesi oluşturduk." dedi.
Proje ortaklarından Ferdi Ellikçi de bugün engelliler için ayrılan bölümlerin çok kısıtlı olduğunu vurgulayarak, "Biz bu bölümleri geliştirmek istiyoruz. Sadece normal insanların yaşam sürdüğü bir dünya değil de engellilerin de içinde barındığı bir dünya istiyoruz." diye konuştu.
14 Aralık 2018 Cuma 14:19