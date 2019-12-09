Haberler » Güncel » Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış - Haber

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan öğrenciler, okulda boya yapıp, sokak hayvanları için sokaklara mama ve kap bıraktı.

09.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:28Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan öğrenciler, okulda boya yapıp, sokak hayvanları için sokaklara mama ve kap bıraktı.

Farklı illerden Adıyaman'a, gelerek Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan, Berat Altunboğa, Mehmet Arslan, Tacettin Özharıkçı, Merve Ünlü ve Sabiha Ayhan ilk olarak sokak hayvanları için atık malzemelerden yaptıkları mama ve su kaplarını Altınşehir Mahallesi ve Adıyaman Üniversitesinin belirli noktalarına yerleştirdi. Kapları yerleştiren öğrenciler, daha sonra kaplara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını önledi. Sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları örnek davranışlarının dışında üniversite öğrencileri aynı zamanda Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Kasabasındaki Atatürk İlkokulunun bahçesindeki basketbol oyun alanının da çizgilerini çizdiler. Yapılan çizgiler sonrasında üniversite öğrencileri ile ilkokulu öğrencileri basketbol oynayarak oldukça güzel vakit geçirdiler. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02 ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı - Haber
19:01 Erzincan'da otobüs kazası - Haber
19:00 Sivas 100 yıl önce sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı - Haber
19:00 İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1 - Haber
18:58 Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:09:36