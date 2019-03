Üniversiteli Öğrencilerden Vapurda İlk Yardım Dersi

Kaynak: DHA

Üniversiteli öğrencilerden vapurda ilk yardım dersiİSTANBUL, (DHA)- İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencileri, Eminönü-Kadıköy şehir hatları vapurunda Öğr. Gör. Temel Kılınçlı eşliğinde yolculara gün boyu uygulamalı olarak basit ilk yardım eğitimi hakkında bilgi verdiler.ATTDER Akademik Bilimler Komisyonu Başkanı ve İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Temel Kılınçlı, ilk yardım bilmeyen kimse kalmasın sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Basit ama doğru bilgiler ile hayat kurtarmak mümkün ama yanlış uygulama hastanın ölümüne de sebebiyet verebilir" dedi.İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikler Günü kapsamında düzenledikleri "İlk Yardım Öğren Hayat Kurtar? projesi ile vapurda vatandaşlara Öğr. Gör. Temel Kılınçlı eşliğinde ilk yardım hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dersler, gün boyu devam etti. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikler Derneği (ATTDER) Akademik Bilimler Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı, her yerde ve her zaman insanların ilk yardımca ihtiyaçları olabileceği vurgusunu yaptı."BASİT HATALAR ÖLÜMLERE SEBEP OLABİLİR"İlk yardım için bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve herkesin her zaman ilk yardıma muhtaç olabileceğine dikkat çeken Temel Kılınçlı, insanları ilk yardım öğrenmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi."İnsanlığın var olduğu yerde ilk yardım ihtiyacı vardır ve herkes bilmelidir" diyen Kılınçlı, "İlk yardım biliyorsanız ve bunu hem teori hem de pratik olarak uygulayacak belgeniz var ise hayat kurtarabilirsiniz. Fakat ilk yardım bilmiyorsanız, yanlış uygulama yaparak hastayı sakat bırakabilirsiniz ya da ölümüne sebebiyet verebilirsiniz. Bıçak sırtı gibidir hayat kurtarabilirsiniz ama bilmediğiniz zaman hastaların ölümünü seyredebilirsiniz" dedi.Kılınçlı, 16 saatlik eğitimlerle ilk yardım eğitimlerinin de alınabileceğini vurguladı."İNSANLARIN HAYATINA DOKUNABİLMEK İÇİN HERKES İLK YARDIM ÖĞRENMELİ"İstanbul Kent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Nur Kaya, herkesin ilk yardımı bilip öğrenmesi gerektiğini altını çizdi.Kaya, "Burada basit ilk yardım müdahalelerini insanlara anlatıyoruz, herkes ilk yardımı bilmeli ve öğrenmeli. Bu nedenle buradaki yaptığımız çalışmalar bir anda düşüp yaralanan bir insanın hayatına ufacık da olsun dokunabilmek adına onu ambulansa doğru bir şekilde sevk edilmesi adına yaptığımız bir proje. Üniversitemiz böyle şeyleri teşvik edip özellikle sağlık konusunda halkı bilinçlendirme amacı ve görevini üstlendi. Yolculara gün boyunca yapacağımız bu çalışmaya, destek verenlere teşekkür ederiz" diye konuştu."İNSANLAR İLK YARDIM KONUSUNDA BİLİNÇSİZ DAVRANABİLİYOR"Öğrencilerin vapurda uygulamalı olarak anlattığı dersler vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Daha önce kendisinin de ilk yardım dersi aldığını söyleyen vatandaşlardan Tuğçe Sarak, insanların ilk yardım konusunda bilinçsiz davranabildiğine vurgu yaptı.Sarak, "Olay anında ambulans gelene kadar yapılan ilk tıbbi müdahale, hastanın hayatında çok önem teşkil ediyor. Herkesin ilk yardım bilmesi gerekiyor.Çevrenin o an için iyi yönetebiliyor olması işin püf noktası" dedi.Daha önce ilk yardım yapması gereken durumda, ilk yardımı gerçekleştiremediğini ifade eden Şehnaz Arıkan ise, "Babamın kalp pili vardı ben ilk yardımda bulunamadım ve ambulansı bekledik. Ambulans gelene kadar beklemek zorunda kaldık. Daha önce aldığım bir eğitim yoktu, sadece görsel olarak biliyordum ama bir müdahalede bulunamadım. Şimdi olsa ilk yardımda bulunabilirim, elimden geldiğince insanlara yardım ediyorum. Herkesin ilk yardımı bilmesi lazım" diye konuştu.(Tür: İstanbul)