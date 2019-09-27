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Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, erkek arkadaşı tarafından asansör boşluğuna itildi. Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

27.09.2019 12:48

Konya'da, üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22), tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesi üzerine asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken araştırma görevlisi, tutuklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu binaya geldi. Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Kafes, genç kızı itekledi. Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.

"ALKOLLÜYDÜM"

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞÇE UYUTULUYOR

Gürbüz'ün ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, "Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı. Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı. Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız" dedi.

HABERİ ALAN ANNESİ NEVŞEHİR'DEN GELDİ

Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir'den Konya'ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi: "Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim' dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar. Eşim Ankara'da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derece üzgünüm. Kızım 10 gün önce Nevşehir'den Konya'ya geldi. Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi."

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı

Tuğçe Ülkü Gürbüz, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(20)
MERT ÖREN:Sokaklar böyle sakallı kontrolsüz hareket eden tipsiz At hırsızı gibi heriflerle dolu. Sakal sünnettir tamam ama şimdi toplumda gezenlerin büyük bir çoğunluğu at hırsızları gibi. Eskiler eli yüzü düzgün olsun derlerdi. Şimdikilerin tiplerinde mey manat yok . Araştırma görevlisiymiş. Üniversitelerin kampüslerini görüyoruz. Bunlardan sürü gibi var ama çoğu okumuş eğitimli psikopat.
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ŞÜKO:KONYA''DAN ADAM ÇIKMAZ. . . AFYON''UN KAYMAĞI, KONYA''NIN MANYAĞI. . .
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AA:Su testisi su yolunda kırılır yaş farkıda bayaaaaa varmış aşırı özgüven aşırı kendini beğenme aşırı hayaller yitip giden hayatlar
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MANTIK:olaya bakarmısın ben anne olsam kanına kadar alırım adamın demesi gerekirken ah talihsiz bir kaza imiş anneden süpem var hakim bey
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KARTAL:Malesef Üniversitelerimiz liyakatsiz o kadar adamı bilmem kimin yakını, bilmem hangi cemaat mensubu diye kadrolarına alıyorlar. Bir hocanın yapacağı hareket mi bu ???
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ADINIZI YAZIN:Kaza mı resmen cinayet
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...:Annesi kaza olarak mı bakıyor olaya? Böyle beyinsiz adamları arş. görevlisi yaparsan olacağı budur.
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#YORUMCU:Bu bir kaza değil cinayet
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ENGİN:bir kızın sözlüsü olur. nişanlısı olur kocası olur ama erkek arkadaşı olmaz.
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AAAA:onu tıkın içeri 10 yil çıkamasın
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