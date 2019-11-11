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Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Umut, başına poşet geçirip, bantladıktan sonra içine tüpten helyum salarak, yaşamına son verdi.

11.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:47Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Umut T. ailesiyle birlikte yaşadığı evde başına poşet geçirip, bantlayarak, içine de tüpten helyum vererek intihar etti.

Olay, dün akşam, merkeze bağlı beldesinde bulunan sitedeki dairede meydana geldi. ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2'nci sınıf öğrencisi Umut T., iddiaya göre, başına poşet geçirip, bantlayarak, içine de tüpten helyum verdi. Annesi eve gelince Umut T.'yi başında poşetle hareketsiz yatarken buldu. Annenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Umut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Umut T.'nin intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Umut T.'nin cansız bedeni, otopsi için önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Umut T.'nin, bu yıl ÇOMÜ'de kaydını yenilemediği öğrenilirken, polis ekiplerince intiharla ilgili soruşturma başlatıldı.


Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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