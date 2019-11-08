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Üniversiteliler çocukları tiyatro ile buluşturdu

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, ilkokul ve anaokuluna giden yaklaşık 2 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu.

08.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32 Üniversiteliler çocukları tiyatro ile buluşturdu
Üniversitesi öğrencileri, ilkokul ve anaokuluna giden yaklaşık 2 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu.
Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu, İletişim ve Edebiyat Topluluğu ile Belki de Sensin Topluluğu üyeleri tarafından hazırlanan "Herkes İçin Tiyatro Projesi" kapsamında, anaokulu ve ilkokula giden yaklaşık 2 bin öğrenciye, Grand Moni Konferans Salonu'nda tiyatro oyunu izleme imkanı sunuldu.
Ankara Ortaoyunu Tiyatro ekibi tarafından sahneye konulan "Temiz Dişler Ülkesi" oyununu öğrenciler ücretsiz olarak izledi.
Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Başkanı Gül Yıldırım, AA muhabirine, anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için yola çıktıklarını söyledi.
Öğrencilerin oldukça mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Proje sayesinde Kastamonu'da bulunan anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin birçoğu ilk kez tiyatro ile buluştu. Bu projeden etkilenen çocuklarımız ileride kendi tiyatrolarını yapabilsinler, başkalarının hayatlarına dokunabilsinler istiyoruz." dedi.
Oyunu izleyen öğrencilere diş fırçası hediye edildiğini belirten Yıldırım, etkinlik için kendilerine destek sağlayan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve iş adamlarına teşekkür etti.
Tiyatroyu izlemeye gelen öğrencilerden Yiğit Demir de ilk kez oyun izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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