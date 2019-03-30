Üniversiteliler, Depremzede Çocukların Yanında

Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Kale
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, depremin acılarını unutmaya çalışan Acıpayamlı çocukları ziyaret etti.
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Ucarı ve Yassıhüyük
mahallelerinde çadırlarda yaşayan ve psikolojik olarak olumsuz etkilenen depremzede çocuklara hediye dağıttı.
Palyaço kıyafetleriyle çocukların neşeli bir gün geçirmesini sağlayan üniversite öğrencileri, depremzede çocukların yüzlerini boyadı, kukla gösterileri düzenlendi.
Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslı Kabay, depremzede çocukların morallerini yükseltmek için onları eğlendirdiklerini belirterek, "Depremi biz de Kale ilçesinde hissettik. Deprem çocukların psikolojisini etkilediği için böyle bir organizasyon planladık. Bir miktar yardım topladık, onları getirdik. Çocukların mutlu bir gün geçirmeleri için buradayız. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Umarım başarılı olmuşuzdur." diye konuştu. İHH
gönüllüsü Levent Şanlısoy da depremden etkilenen çocukların motivasyonlarını yükseltmek için burada olduklarını ifade ederek, "Çocuklara oyuncaklar dağıttık. Onların eğlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Eğleniyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.
Ailesiyle çadırda kalan 13 yaşındaki Zekeriya Gül, depremde çok korktuklarını dile getirerek, "İlk kez bir depreme tanık olduk. Ablalarımız ve ağabeylerimiz bizi eğlendirmeye gelmiş. Onlarla resimler çizdik, oyunlar oynadık. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir gün geçirdim." ifadesini kullandı.
Pamukkale Üniversitesi, Kale, Güncel
Kaynak: AA