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Üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Atatürk İlkokulu'nda okuyan 10 görme engelli çocuk için kabartma masal kitabı yazdı.

03.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:57Üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Atatürk İlkokulu'nda okuyan 10 görme engelli çocuk için kabartma masal kitabı yazdı.

Kentte engellilerin hayata uyumlarını ve sosyal katılımlarını sağlamak, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler planlayarak onların sorunlarına kesin ve hızlı bir biçimde çözüm bulabilmek amacıyla kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Birimi (CENGEL), sosyal çalışmalarına devam ediyor. Kentte CENGEL ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Halk Eğitim Merkezinde kabartma yazı kursu açıldı. Kursa katılan üniversite öğrencileri, kabartma yazı tekniğini öğrendi. Öğrenciler, kabartma yazı tekniğini kullanarak masal kitapları hazırladı. Hazırlanan 40 kitap, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle CENGEL'in kurucusu ve engellilerin 'dedesi' olarak bilinen Prof. Dr. Recep Toparlı ile birlikte Atatürk İlkokulu'nda özel bir sınıfta öğrenim gören 10 görme engelli öğrenciye teslim edildi. Programa Prof. Dr. Recep Toparlı, İl Milli Eğitim Şube Hülya Bozbıyık, Okul Müdürü Murat Ceylan, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Tarih Öğretmeni Selman Devecioğlu ve üniversite öğrencileri katıldı.

'BİZ HER ZAMAN ENGELLİLERLE BERABERİZ'

Üniversite olarak yalnızca kampüs içerisinde değil şehirdeki tüm engellilerin yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Prof.Dr. Recep Toparlı, "Öğrencilerimiz bir çok fedakarlıkla, hemen hemen alışılmışın dışına çıkarak engelli kardeşleri için kabartma yazıyı öğrendiler. Kabartma yazıyla ve kendi fedakarlıklarıyla masal kitabı hazırladılar. Şimdi de bu kitapları öğrencilere hediye edeceğiz. Biz her zaman engellilerle beraberiz. Onların eğitim seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Murat Ceylan ise "Biz engellileri anlayarak, kafamızdaki engelleri aşarak, onlarla empatiyle yaklaşmalıyız. Onlar bizim değerli çocuklarımızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kabartma masal kitapları öğrencilere teslim edildi. Ayrıca çeşitli hediyeler de verildi.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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