Üniversiteliler, İhtiyaç Sahibi Öğrencileri Sevindiriyor

Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Marmaraereğlisi
Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, başlattıkları kampanyalarla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Marmaraereğlisi MYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü üyeleri, Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan 100. Yıl Mehmet Sadık
Özyüksel İlkokulundaki öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etti.
Daha sonra ihtiyaçları temin edip paketleyen kulüp üyeleri, paketleri okula götürüp öğrencilere teslim etti.
Marmaraereğlisi MYO Müdür Yardımcısı Hicran Özlem Ilgın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencinin yüzünü güldürdüklerini ve bu yardımlara devam edeceklerini söyledi.
Ilgın, kulüp üyelerinin hepsinin tamamen gönüllülerden oluştuğunu ifade ederek, "Minik kardeşlerini kendi elleriyle giydiren ve onların sevinçlerine yakından tanık olan Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu çalışmalar ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor. Yardımların toplanmasını sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün 4 yıldır yardım kampanyası faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Ilgın, amaçlarının Trakya
'dan bütün Türkiye
'ye uzanan yardım eli olarak çocukların yüzünü güldürmek olduğunu ifade etti.
Süleymanpaşa,Ilgın,Namık Kemal Üniversitesi,Marmaraereğlisi
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:39