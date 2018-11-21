Üniversiteliler, İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Yüzünü Güldürüyor

Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Marmaraereğlisi
Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, başlattıkları kampanyalarla köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü üyeleri Bursa
Belenören'e bağlı Baraklı İlköğretim, Gelemiç İlköğretim ve Sorgun
İlköğretim'deki öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etti.
Daha sonra ihtiyaçları temin edip paketleyen öğrenciler Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araçla paketleri okullara götürüp teslim etti.
Marmaraereğlisi MYO Müdür Yardımcısı Hicran Özlem Ilgın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencinin yüzünü güldürdüklerini ve bu yardımlara devam edeceklerini söyledi.
Ilgın, hediyelerin öğrencilere ulaştırıldığında onların yaşadığı mutluluğun paha biçilemez olduğuna ifade ederek, "Minik kardeşlerini kendi elleriyle giydiren ve onların sevinçlerine yakından tanık olan Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencileri bu çalışmalar ile daha çok köy okuluna ulaşmayı hedefliyor. Biz de Belenören'de öğrencilerimizi ağırlayan Halil İbrahim Yavuz
ve eşi Emine Yavuz
'a minnetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca organizasyona destek veren Belenören Muhtarlığı'na, Yavuz Selim
Muhtarlığı'na, Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ve yardımların bir araya gelmesini sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü'nün 4 yıldır yardım kampanyası faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Ilgın, amaçlarının Trakya
'dan bütün Türkiye
'ye uzanan yardım eli olmak olduğunu aktardı.
Bursa,Ilgın,Namık Kemal Üniversitesi,Marmaraereğlisi
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:42