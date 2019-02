Üniversiteliler, Kampüste Atık Topladı

Kaynak: DHA

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için üniversitenin Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nde çöp toplayıp, temizlik yaptı.Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, ellerin eldivenler takarak, Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nde çöp toplayıp, çevre temizliği yaptı. Eğitim gördükleri kampüste çevre bilinci oluşturarak diğer arkadaşlarına örnek olmak isteyen öğrenciler, temizlik etkinliğine Bolcaana Yemekhanesi önünden başladı. Plastik, cam ve kağıt atıklarından sigara izmaritlerine kadar tüm atıkları toplayan öğrenciler daha sonra topladıkları çöpleri geri dönüşüm kumbaralarına attı.Üniversitenin Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, amaçlarının geri dönüşümün önemine ve doğaya zararlı maddelerin kullanımının azaltılmasına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Can, "Bugün kendi kampüsümüzün kirliliğinin önüne geçmek için toplandık. Burayı kirleten yine biz öğrencileriz. Burada yabancı biri yok, bu yüzden kimseyi suçlayamayız. Benim özellikle dikkat ettiğim bir durum var. İnsanlar maalesef sigara izmaritlerini çöpten saymıyorlar. Bu izmaritlerin sanki buharlaşıp yok olacağını düşünüyorlar. O yüzden tüm atıkları ayrı ayrı toplayıp geri dönüşüm kumbaralarına atacağız" dedi.TÜ Genç Tema Topluluğu Başkanı Taha Yusuf Kara ise öğrenciler arasında çevre bilincini arttırmak istediklerini dile getirerek, "Burada yaşayan eğitim gören kişiler olarak çevre bilincimizi artırmalıyız. Yerlere baktığımızda her yerin kirli olduğunu görüyoruz. İlk kez böyle bir etkinlik oluyor. Farkındalık açısından güzel bir etkinlik" diye konuştu.- Edirne