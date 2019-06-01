Üniversiteliler "KYK Akademi" ile meslek öğreniyor

Kaynak: AA

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da eğitim gören üniversite öğrencileri, kaldıkları yurtta açılan kurslar ile eğitimleri dışında meslek de öğreniyor.Iğdır Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Süreyya Sülün Hanım Yurdu Müdürlüğünce, söz konusu yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik "KYK Akademi" projesi kapsamında mesleki kurslar açılıyor.Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile ortak yürütülen proje kapsamında, öğrenciler, yurdun kendilerine sunduğu barınma olanağının yanı sıra "KYK Akademi" projesiyle kara kalem, yağlı boya, çini sanatı, filografi, ahşap boyama, örgü, İngilizce, gitar, bağlama ve fotoğrafçılık kurslarına katılarak meslek sahibi oluyor ve boş zamanlarını değerlendiriyor.Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu Müdürü Tuba Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KYK Akademi" faaliyetleri kapsamında öğrencileri için HEM destekli ücretsiz kurslar açtıklarını söyledi.Amaçlarının öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve barınma dışında onlara meslek edindirmek olduğunu belirten Cengiz, "Yurdumuzda en çok talep edilen birçok kursu açtık. 3 yıldır faaliyet gösteren yurdumuzda şimdiye kadar binin üzerinde öğrenciye kurs verdik. Öğrenciler bu kurslar ile hem meslek ediniyor hem de teknolojiden uzaklaşarak boş zamanlarını daha verimli geçiriyor. " dedi.Kursa katılan öğrencilerden Hacer Gündüz, yurtlarında sürekli verilen ücretsiz kurslarla birçok yeni beceriyi elde ettiklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımız ilgi duyduğu alanlardaki kurslara kayıt yaptırıyor. Ben de resim yapmak isterdim ama bununla ilgili bir türlü kursa gidemedim, burada bu fırsatı buldum. Kaldığımız yurt bize verdiği barınma hizmetinin yanında açtığı kurslarla da ilgi duyduğumuz meslekleri öğrenmemize de vesile oluyor." diye konuştu.Eğitimlere katılan öğrencilerden Esra Sasa, ağırlıklı olarak el sanatları kurslarına katıldıklarını belirterek, "Iğdır'a geldiğimizde barınma sorunumuzu çözen yurtta, yapılan aktivitelerin yanında açılan meslek edinme kurslarına da katılıyoruz. Açılan kurslarda boş zamanlarımızda hem mesleki hem de hobi amaçlı güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Öğrendiğimiz mesleki el sanatlarıyla ilgili aldığımız sertifikalarla da ilerde bu alanda kendi işimizi kurabiliriz." sözlerine yer verdi.