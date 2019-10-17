Haberler » Güncel » Üniversiteliler miniklerle buluştu

Üniversiteliler miniklerle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri Finike 50. Yıl Anaokulu öğrencileri ile buluştu.

17.10.2019 13:29Üniversiteliler miniklerle buluştu
Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri Finike 50. Yıl Anaokulu öğrencileri ile buluştu.

Finike Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 1. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Finike 50. Yıl Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek birlikte çeşitli fiziksel aktiviteler yaptılar. Fiziksel aktivitenin her yaşta çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, sporun hayatın parçası haline gelmesi gerektiğine vurgu yaparak bu alışkanlığın küçük yaşlarda başladığını ifade etti. Öğrenciler, "Daha az ekran daha çok aktivite sloganıyla yola çıktığımız bu etkinlikte anaokulu öğrencileriyle jimnastik, futbol, yakan top ve koşu yarışı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu sayede minik öğrenciler bir yandan spor yaparken bir yandan da eğlenceli anlar yaşadılar. Spora teşvik amacıyla yaptığımız bu etkinlikte miniklerin mutluluğu her şeye değerdi" diye konuştu.

Etkinlik sonunda 50.Yıl Anaokulu yönetimi, güzel ve anlamlı bir çalışmayı gerçekleştiren Finike Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkür etti. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Finike, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:45 Telabyad'a SMO sevkiyatı
16:45 AB ve İngiltere'den yeni Brexit anlaşması
16:45 MSB: "Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır"
16:40 (Özel) SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu
16:40 Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe cevizli destek
16:40 Van'da deprem ve yangın tatbikatı
16:45 Son dakika: MSB'den yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
17.10.2019 16:46:24