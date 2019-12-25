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Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen "Onlar da bizimle birlikte" projesi kapsamında engelli bireylerle hazırlanan kuş yuvaları, doğaya bırakıldı.

25.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:34 Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen "Onlar da bizimle birlikte" projesi kapsamında engelli bireylerle hazırlanan kuş yuvaları, doğaya bırakıldı.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "Onlar da bizimle birlikte" projesi kapsamında Kadı Dağı Halk Eğitim Merkezinde kurslara katılan engellilerle kuş yuvaları hazırlanıp ağaçlara asıldı.
Üniversite öğrencilerinden Nurhan Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi öğrenci arkadaşları Erkut Kargın, Nagihan Özer, Kadriye Şengül, Okan Subutay ve Kübra Aydoğan ile hayata geçirdiklerini söyledi.
Halk eğitim merkezindeki kurslara katılan 66 özel bireyle çalışmayı yaptıklarını anlatan Deveci, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız 12 kuş yuvasını özel bireylerle boyayıp doğaya bırakılacak şekilde hazırladık. Daha sonra kuş evlerini Kadı Dağı Halk Eğitim Merkezi bahçesine ve Kastamonu Üniversitesi kampüsüne astık." dedi.
İki açıdan farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Deveci, "İlk olarak özel bireylerle bir araya gelmek istedik. Onlarla bir şeyler yapıp hem sosyalleşmelerine katkı sağlamak hem de el becerilerinin gelişmesi için bir şeyler yapmak istedik. Aynı zamanda doğa ve hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak istedik." diye konuştu.
Çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Deveci, projenin başından sonuna kadar çok eğlendiklerini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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