Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler

GAZİANTEP'te üniversite öğrencileri, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sokak sokak gezerek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocukları eğlendirdi.

15.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:01
Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler

GAZİANTEP'te üniversite öğrencileri, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sokak sokak gezerek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocukları eğlendirdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, çocukları eğlendirme kararı aldı. 4 öğrenci, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sokak sokak dolaşıp pencere, balkon ve teraslara çıkan çocukları eğlendirdi, ailelerine de dışarıya çıkmamaları için uyarıda bulundu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan öğrenciler, birçok sokağa uğrayıp, zilleri çalarak insanların dışarı bakmasını sağladı. Öğrenciler daha sonra sergiledikleri gösteriyle mutlu olan çocuklar ve ailelerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

'YÜZLERİNİ GÜLDÜREBİLDİYSEK, NE MUTLU BİZE'

Kostümler giyerek mahallelerde gezen ve yaşanan zorlu süreçte çocuklar için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden üniversite öğrencisi Berkan Kibritçi, "Dünyanın zor bir süreçten geçtiği şu zamanda çocuklarımıza sosyal kazanım sağlamak için bu şekilde bir etkinlik yaptık. Onların yüzlerindeki bir tebessüme neden olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

"ONLAR EVDE KALSIN BİZ EĞLENDİRİRİZ"

Evde canları sıkılan çocukların yüzlerini güldürdükleri için mutlu olduklarını ifade eden öğrencilerden Hülya Kıykaç da salgının bir an önce son bulmasını isteyerek, "Biz bir grup üniversite öğrencisiyiz. Tek temennimiz bu süreçte evde kalan çocukları eğlendirmek. Palyaço kıyafetleri giyerek onların yüzünü güldürdük. Onlar evde kalsınlar, biz onları eğlendiririz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise şaşırdıkları ve mutlu oldukları etkinlikten dolayı üniversiteli öğrencilere teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep Üniversitesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Haberler
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:03: (Özel) İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu - Haber 10:03: Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Temmuz'a kadar ertelendi - Haber 10:03: ADÜ Ziraat Fakültesi toprak işleme ve ekim hazırlıklarına başladı - Haber 10:03: Meslek liseleri maske fabrikası oldu - Haber 10:03: Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber