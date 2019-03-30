Üniversiteliler Palyaço Olup Depremzede Çocukları Eğlendirdi

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Denizli'nin Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 5.5 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Acıpayam'da çadırlarda kalan ve psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocukları ziyaret etti. Palyaço kostümleriyle çocukları neşelendiren üniversiteli gençler, eğlenceli oyunlarla mutlu bir gün geçirmelerini sağladı.Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Acıpayam'da meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremden sonra iyileştirme çalışmalarına katılarak, İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama ve kurtarma gönüllüleri ile Ucarı ve Yassıhüyük mahallelerini ziyaret etti. Depremin hasara yol açtığı Ucarı ve Yassıhöyük mahallelerinde, çocuklarla bir araya gelen üniversiteli gençler; okula gidemeyen, çadırlarda yaşayan ve psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocukların neşeli bir gün geçirmesini sağladı. Çocukların yüzlerini boyayan üniversite öğrencileri, rengarenk palyaço kıyafetleriyle, çocuklarla eğlenceli oyunlar oynadı.'ÇOCUKLARIN MUTLU BİR GÜN GEÇİRMELERİ İÇİN GELDİK'Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Aslı Kabay, depremzede çocukların morallerini yükseltmek için onları eğlendirdiklerini belirterek, Depremi biz de Kale ilçesinde hissettik. Burada yaşayan çocuklar için böyle bir etkinlik düşündük. Hepimiz Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiyiz. Deprem çocukların psikolojisini etkilediği için böyle bir organizasyon planladık. Çocukların mutlu bir gün geçirmeleri için buraya geldik. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Biz de çok eğlendik dedi. İHH gönüllüsü Levent Şanlısoy, depremden etkilenen çocukların motivasyonlarını yükseltmek için bu etkinlikte yer aldıklarını söyledi. Çocuklara oyuncaklar dağıttıklarını belirten Şanlısoy, Onların eğlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor diye konuştu.İYİ Kİ GELDİLEREvleri hasar gördüğü için ailesiyle birlikte çadırda kalan 13 yaşındaki Zekeriya Gül, yaşanan depremde çok korktuklarını ifade ederek, İlk kez bir depreme tanık olduk. Ablalarımız ve ağabeylerimiz bizi eğlendirmeye gelmiş. Onlarla resimler çizdik, oyunlar oynadık. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir gün geçirdim, iyi ki geldiler dedi. - Denizli