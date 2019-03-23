Üniversiteliler Şimdi de Nasa'da Yarışacak

Kaynak: DHA

TEKNOFEST kapsamında yürütülen Türksat Model Uydu yarışmasında 2018 Türkiye 2.si olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan İstanbul Gedik Üniversitesi model uydu ekibi Team Vega şimdi de Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek.Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sponsorluğunda yürütülen CanSat yarışmasında dünyada ilk 40 takım arasına girerek Türkiye'yi temsil hakkı kazanan 8 üniversiteden biri olan Team Vega, 14-16 Haziran 2019'da Teksas'taki yarışmada yerini alacak.İstanbul Gedik Üniversitesi Model Uydu Takımı Team Vega, Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve daha birçok prestijli kurumun sponsorluğunda yürütülen dünyadaki çoğu üniversite tarafından rağbet gören CanSat yarışmasında dünyada ilk 40 takım arasına girerek, İTÜ, Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, ODTÜ, Çankaya Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ile birlikte Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.AAS, NASA ile çok uluslu ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından düzenlenen yarışmada finale kalan, daha önce de Teknofest kapsamında yürütülen Türksat Model Uydu yarışmasında 2018 Türkiye 2.si olan Team Vega, İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde öğrenim gören 6 kişilik lisans öğrenci grubu ve takım danışmanından oluşuyor. - İstanbul