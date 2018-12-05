Üniversitelilerden "Askıda Simit" Projesi

TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler hem ihtiyaç sahibi arkadaşlarının yararlanması hem de yemek israfının önlenmesi için "askıda simit" projesi başlattı. Bornova
Erkek Öğrenci Yurdu'nda maddi durumlarının yetersizliği nedeniyle sabah kahvaltısı ve akşam yemeği yemeyenlerin olduğunu gören bir grup öğrenci, konuyu yurt yönetimiyle paylaştı.
Yurt Müdürü Murat Sarıer, öğrencilerin bu hassas davranışından etkilenerek yemekhanede ihtiyaç fazlası yemeklerin paylaşılabileceği bir bölüm hazırlattı. Yurtta kalan 750 öğrencinin destek verdiği adına "askıda simit" dedikleri projeyle hem ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklendi hem de yemekhanedeki israf büyük oranda azaldı.
"İnsanların paylaşması çok güzel bir davranış"
Yurtta kalan 23 yaşındaki Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Eren
Filik, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi sayesinde yurtta kalan öğrenciler arasında paylaşma ve danışma ruhunun arttığını söyledi.
Yurttaki tüm öğrencilerin projeye destek vermesinin çok güzel olduğunu belirten Filik, "Hepimiz elimizden geldiğince buraya yiyecek koyuyoruz. Öğrenciyiz, bazen paramızın kalmadığı zamanlar buraya gelip faydalanıyoruz. İnsanların paylaşması çok güzel bir davranış. Buraya bir şey koyduğunda başka bir öğrencinin onu aldığını görünce mutlu oluyorsunuz, ona yardımcı olduğunuzu hissediyorsunuz." dedi.
İbrahim Aköz de uygulamanın başladığı ilk günden bu yana yurtta kalan tüm öğrencilerin "askıda simit" projesine tam destek verdiğini söyledi.
İslamiyet'te de paylaşmanın çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Aköz, uygulamayı geliştirerek sürdürmek istediklerini ifade etti.
"Amacımız paylaşım ve dayanışma ruhunu nesiller boyu sürdürmek"
Yurt Müdürü Murat Sarıer de öğrencilerden böyle bir teklifin gelmesinin kendilerini çok gururlandırdığını, projenin hayata geçmesinin ardından KYK İzmir İl Müdürü Hüseyin Güneş'in de yurtlarına gelerek öğrencileri kutladığını belirtti.
"İhtiyacın varsa al, yoksa koy" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Sarıer, şunları kaydetti:
"Sadece simitle kalmıyor, akşam yemekleri olmak üzere tüm yemekler konulabiliyor. Öğrencilerimiz proje sayesinde daha paylaşımcı olup, yardımlaşmaya başladı. Amacımız milletimizin en önemli geleneklerinden olan paylaşım ve dayanışma ruhunu nesiller boyu aktararak devamını sağlamak. Ayrıca başlattığımız proje kapsamında yurt yemekhanesinde israf azaldı."
KYK İzmir İl Müdürü Hüseyin Güneş de gençlerin iş hayatına atılmadan önce eğitimleri boyunca kaldıkları yurtta çok kıymetli bir çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde bu proje yurdun dört bir yanındaki tüm yurtlarda yaşatılacak ve gerçekleştirecektir." şeklinde konuştu.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:47