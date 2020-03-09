Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Halkla İlişkiler Topluluğu, Gelibolu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek ilçenin markalarıyla buluştu.
09.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:40
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Halkla İlişkiler Topluluğu, Gelibolu 'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek ilçenin markalarıyla buluştu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Topluluğu, kalabalık bir öğrenci topluluğuyla Gelibolu ilçesine ziyarette bulundu. Akademik Danışmanları Gökhan Bayram ile birlikte Öğrenci Başkanı Berat Yıldız ile Gelibolu'yu gezen öğrenciler Gelibolu'ya hayran kaldı.
Aktif öğrenci topluluğu sırasıyla Savaş Müzesi, Traktör Müzesi, Piri Reis Müzesi, Fener, Bayraklı Baba, Çilehane, Mevlevihane gibi yerleri ziyaret etti. Gerçekleşen programda ticari markalarla iletişim kuran öğrenciler, firma yetkilileriyle de bir araya geldi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Topluluk Akademik Danışmanı Gökhan Bayram, ziyaretlerinin öğrencilere hem kültürel bir zenginlik hem de iktisadi bilgi anlamında ufuk açtığını belirterek katkılarından dolayı Gelibolu Belediyesi'ne ve Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatih Uz'a teşekkür etti. Öğrenci Başkanı Batıhan Alay ise Gelibolu ziyaretlerinden mutluluk duyduğunu belirterek, tüm öğrencilerin Gelibolu'yu görmeleri konusunda gönüllü elçi olacaklarını belirtti. - ÇANAKKALE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Topluluğu, kalabalık bir öğrenci topluluğuyla Gelibolu ilçesine ziyarette bulundu. Akademik Danışmanları Gökhan Bayram ile birlikte Öğrenci Başkanı Berat Yıldız ile Gelibolu'yu gezen öğrenciler Gelibolu'ya hayran kaldı.
Aktif öğrenci topluluğu sırasıyla Savaş Müzesi, Traktör Müzesi, Piri Reis Müzesi, Fener, Bayraklı Baba, Çilehane, Mevlevihane gibi yerleri ziyaret etti. Gerçekleşen programda ticari markalarla iletişim kuran öğrenciler, firma yetkilileriyle de bir araya geldi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Topluluk Akademik Danışmanı Gökhan Bayram, ziyaretlerinin öğrencilere hem kültürel bir zenginlik hem de iktisadi bilgi anlamında ufuk açtığını belirterek katkılarından dolayı Gelibolu Belediyesi'ne ve Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatih Uz'a teşekkür etti. Öğrenci Başkanı Batıhan Alay ise Gelibolu ziyaretlerinden mutluluk duyduğunu belirterek, tüm öğrencilerin Gelibolu'yu görmeleri konusunda gönüllü elçi olacaklarını belirtti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması
Etiketler : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Gökhan Bayram, Gelibolu, Güncel
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