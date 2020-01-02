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Üniversitelilerden kolej öğrencilerine eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Kolejinde üniversiteliler kolej öğrencilerinin dil gelişime katkı vermek adına etkinlikler düzenledi.

02.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:07 Üniversitelilerden kolej öğrencilerine eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Kolejinde üniversiteliler kolej öğrencilerinin dil gelişime katkı vermek adına etkinlikler düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji, dil gelişiminde başvurduğu yaklaşım ve metotlarla öğrencilerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sunuyor. Bu amaçla Vakıf Koleji, müfredat kapsamında öğrencilerin iletişim ve dil yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak 3 ayrı etkinlik düzenledi.

Etkinliklerin ilkinde Eğitim Fakültesini ziyaret eden Vakıf Koleji 5. sınıf öğrencileri, burada İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan ve öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Polat rehberliğinde çeşitli kültür ve dil etkinliklerine katıldılar. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencileri, kültür ve dil dersinin içeriğindeki kültürlerarası iletişim ve çok dillilik bağlamında uluslararasılaşma bilinci oluşturma ve dünya dillerini tanıtma amacıyla hazırladıkları görsel ve işitsel materyalleri 5. sınıf öğrencilerine sundular. Öğrenciler etkinliğin sonunda farklı ülkeleri tanıyarak bu ülkelerin somut ve soyut kültürlerini çeşitli materyallerle deneyimleme fırsatı buldular.

Bir diğer etkinlikte de Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 1. sınıf öğrencileri, Vakıf Koleji öğrencileriyle buluşarak onların kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptı.

Güzel konuşma ve diksiyon dersi kapsamında öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan Kızıltan'ın öncülüğünde üniversiteliler kolejin 2, 3 ve 7. sınıf öğrencileri için uygulamalı olarak güzel konuşma ve diksiyon etkinlikleri gerçekleştirildi. Yapılan tanıtımla başlayan etkinlik öğrencilerin aktif katılımları eşliğinde duygularını katarak tekerleme okuma, veya reklam metni okuma ve resimlerle öykü anlatma uygulamalarıyla devam etti. Öğrenciler, etkinliklerin sonunda hem eğlenerek öğrendiler hem de duygularını ve düşüncelerini daha etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirdiler.

OMÜ'nün Kurupelit Kampüsünde bulunmanın avantajlarından yararlanan Vakıf Koleji öğrencileri, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin sergilediği İngilizce kısa oyunlarla da keyifli ve öğretici vakit geçirdiler.

Konferans Salonundaki etkinlikte İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri, İngilizce sesletim sorunlarını vurgulamak ve onları gidermek amacıyla hazırladıkları oyunlarla çocuklara hitap etti. Her oyunun sonunda, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan tarafından izleyici olan öğrencilere sorular yöneltildi. Ardından öğrencilerle birlikte, dinlediğini yorumlama ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verildi. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hasan Polat, Güncel

Kaynak: İHA

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