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Üniversitelilerden Mehmetçik'e moral ziyareti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Niksar Köklüce Jandarma Komando Taburu'na moral ziyaretinde bulundu.

18.10.2019 09:52Üniversitelilerden Mehmetçik'e moral ziyareti
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Niksar Köklüce Jandarma Komando Taburu'na moral ziyaretinde bulundu.
Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek ve askerlere moral vermek için yaklaşık 250 üniversite öğrencisi, Köklüce Jandarma Komando Taburu'na gitti.
Burada askeri araç ve teçhizat hakkında bilgi alan öğrenciler, askerlere çiçek takdim etti.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Akkın Semerci, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için askerlere moral ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
Harekatın Türkiye sınırlarına oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak için düzenlendiğine işaret eden Semerci, "Sınır güvenliğinin sağlanması, sınır ötesine yerleşen terör örgütlerinin temizlenmesi ve Türkiye'ye yasa dışı geçişlerin kaldırılması için harekat çok önemlidir. Biz Türk milleti olarak bu harekatta her zaman askerimizin yanındayız." dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Jandarma, Komando, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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