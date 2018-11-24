Üniversitelilerden Miniklere Neşeli Diş Sağlığı Eğitimi

18-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle Ürgüp Mehmet Diker Ortaokulunu ziyaret eden Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı programı öğrencileri, anasınıfı, otizm sınıfı, ilkokul beşinci sınıf ve ortaokul öğrencilerini eğitim gördükleri sınıflarda ziyaret ederek diş ve diş sağlığı hakkında kısa bir bilgi eğitimi verdikten sonra minik öğrencilerle birlikte akıllı tahtada çizgi film izledi ve uygulamalı şekilde nasıl diş fırçalanması gerektiğini anlattı.

Bilgilendirme eğitimi sonrası minik öğrencilerin diş ve diş sağlığı ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplayan üniversiteliler daha sonra minik öğrencilerle birlikte "Dişlerimi Fırçalarım" şarkısını söyleyerek etkinliği tamamladılar.