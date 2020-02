Üniversitelilere müjde: Kamuda staj dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, her meslek grubunun kamuda staj yapabilmesinin önünü açacak çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımızdan sözü aldık. Her meslek grubunun sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi, 21. yüzyılda yeterli görmüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından organize edilen, 10 etaptan oluşan ve ilki Edirne 'de, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'yetenekheryerde ile kariyerine bir adım önde başla' sloganı ile Trakya Kariyer Fuarı kapılarını açtı. Trakya Kariyer Fuarı'nda, özel ve kamu olmak üzere toplam 295 kurum, kuruluş, firma ve sektör temsilcileri, kariyerlerini planlamak ve gelecek adımlarını şekillendirmek isteyen 20 bini aşkın üniversite öğrencisi ile buluştu."Hazine ve Maliye Bakanımızdan sözü aldık"Trakya Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'dan, tüm üniversite öğrencilerini ilgilen bir müjde geldi. Doç. Dr. Atay, "Kulağınız seste olsun. Hazine ve Maliye Bakanımızdan sözü aldık. Bu yıl inşallah çalışıyoruz, tabi adet çok büyük olacağı için, onun alt yapısını kurmak; adaletle herkesin içine sinecek şekilde, hak edenlere fırsatın sağlandığı bir model üzerinden, kamuda yaygın olarak staj imkanlarını arttırmak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bunun da haberini muhakkak ki hem medyadan duyarsınız ama yetenek kapısı üzerinden çok daha rahat duyacaksınız. Hepinizin bundan haberi olacak" dedi."Bu yıl içerisinde bu fırsatı sunmak istiyoruz"Doç. Dr. Atay, "Her meslek grubunun sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi, 21. yüzyılda yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan her genç staj yapabilmeli, yapması gerektiği zaman onun stajını da mühendislik alanında staj yapan gençlerimiz gibi onun sigortası, harçlığı karşılanabilmeli. Tabi ki bu bir finansman gerektiriyor. Onu da temin ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp, sizlere bu yıl içerisinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE