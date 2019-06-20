Üniversitelilere müzede eğitim

GAZİANTEPHayvanat Bahçesibünyesinde bulunan Zooloji ve Doğa Müzesi ilgi görüyor. Yıl içinde 600 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi üniversite öğrencileri ise uygulamalı eğitim alanı olarak değerlendiriyor. Dünyanın 4'üncü,Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinenGaziantepHayvanat Bahçesi'nde kurulan ilk Zooloji ve Doğa Müzesi'nde doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış hayvanlar tahnit (mumyalama) yöntemiyle hazırlanarak sergileniyor. Çeşitli kuş türlerinden oluşan 187 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanlarının yeniden canlandırılarak sergilendiği müzede, ayrıca 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde müzede sergileniyor.

Hayvanat bahçesi içerisinde 750 metrekarelik alana kurulu olan Zooloji ve Doğa Müzesi'ni yıl içinde 600 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade edenGaziantep Büyükşehir BelediyesiDoğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, üniversitede bazı bölüm öğrencilerinin de burada uygulamalı eğitim gördüğünü söyledi. Özsöyler, öğrencilerin hayvanların fizyolojilerini, biyokimyalarını incelediklerini vurgulayarak, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, Türkiye'de ilk defa jeoloji ve doğa müzesini 2018 yılında açtık. Müze ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çekiyor. Burada 250 türden 700'e yakın hayvanımız bulunuyor. Özellikle yurt dışında ve diğer hayvanat bahçesinde ölen hayvanları burada doldurarak yüzyıllarca yaşamasını sağlıyoruz. Ayrıca bu müze üniversitelerin Zooloji ve Biyoloji bölümlerine büyük destek veriyor, hocalarımız burada öğrencilere ders veriyorlar" dedi.

Müzede ayrıca isteyenlere belgeseller eşliğinde nesli tükenmiş hayvanlar da tanıtılıyor.

- Gaziantep