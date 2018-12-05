Üniversitelilere Uzay Çalışmaları Anlatıldı

İzmir
'in Gaziemir
ilçesindeki "Uzay Kampı Türkiye
" kuruluşu üniversite öğrencileri için özel tur düzenledi.
Uzay Kampı Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, programa katılan 19 öğrenciye uzay çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Yaklaşık 4 saat süren program boyunca NASA
tasarımlı astronot simülatörleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinen üniversiteliler, takım çalışması halinde uzay istasyonu sanal uzay uçuş görevi gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği öğrencisi Mustafa Berk Turgut, programa katılmak için İstanbul
'dan geldiğini belirterek, "Uzay kampının Türkiye'de olması büyük bir şans. İçerideki aletlerin orijinallerinden farkı yok. Bir saatlik bir uçuş deneyimi yaşamamız çok keyifliydi. Uzaya ilgisi olan kişiler için çok güzel ve eğitici bir program. Hem çok fazla şey öğrendik hem de bir ekip çalışmasını yerine getirmenin keyfini yaşadık." ifadelerini kullandı.
Gaziemir,İzmir,Türkiye
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:15