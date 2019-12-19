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Üniversitelileri taşıyan halk otobüsünde yangın

Üniversitelileri taşıyan halk otobüsünde yangınBurdur'da üniversite öğrencilerini taşıyan halk otobüsü, motor kısmında çıkan yangında hasar gördü.

19.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:03 Üniversitelileri taşıyan halk otobüsünde yangın
Üniversitelileri taşıyan halk otobüsünde yangın
'da üniversite öğrencilerini taşıyan halk otobüsü, motor kısmında çıkan yangında hasar gördü.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nin girişinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kent merkezinden MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ne öğrenci taşıyan 15 M 0012 plakalı otobüsün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Ali Çankaya aracı sağa çekip durdurarak, öğrencileri indirdi. Bu sırada motor kısmındaki otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi. Sürücü de 3 yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Otobüs bir süre sonra tekrar alev alınca çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüste maddi hasar meydana geldi.

Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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