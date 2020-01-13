Haberler » Güncel » Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor - Haber

Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor

Toplam 56 ülkeden 200 öğrenci takımının Avrupa'yı baştan sona dolaşacağı bir etkinlik olan Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı.

13.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor

Toplam 56 ülkeden 200 öğrenci takımının 'yı baştan sona dolaşacağı bir etkinlik olan Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı. 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek serüvende para birimi olarak Red Bull kutuları kullanılacak.

Üniversite öğrencilerine unutulmayacak deneyim yaşatmayı amaçlayan Red Bull Can You Make It 2020 için geri sayım başladı.  Etkinlikte yer almak isteyen ve 3 kişiden oluşacak ekipler, 17 Şubat tarihine kadar neden katılmak istediklerini anlatacağı 1 dakikalık videoları ile başvurabilecek. 21-28 Nisan tarihleri arasında 56 ülkeden 200 öğrenci takımı; para yerine sadece Red Bull kutularını kullanarak Avrupa'yı baştan sona dolaşacak.

HEDEF BERLİN'E ULAŞMAK

Maceraya seçilenler Avrupa'daki beş başlangıç noktasından birisine uçakla davet edilecek. 200 takım başlangıç noktaları; Barcelona, Amsterdam, Kopenhag, Milano ve Budapeşte'ye dağılacak. Her takım ana hedef olan Almanya'nın başkenti 'e ulaşmaya çalışacak. Takımlar sadece ana hedef olan Berlin'e ulaşmayı gözetmeyecek. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden hafta boyunca paylaştıkları hikayeleri takip edilecek ve puanlama üç faktöre dayalı olacak. Kontrol Noktası Mücadeleleri, sosyal medya ve Macera Listesi'nde yazılı görevleri tamamlama üzerine kurgulanan yarışta önemli olan; hedefe varacak ilk ekip olmak değil, yolda karşılaşılacak en anlamlı maceralar olacak. Bir hafta içinde birçok şehirde konaklaması gereken öğrenciler; Berlin'e ulaşana kadar bin kilometre yol kat etmek zorunda.



Red Bull, Berlin, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Özalp'te karla mücadele çalışmaları - Haber
12:46  Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi - Haber
12:45  KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
12:41  Büyükçekmece Belediyesine 3 büyük ödül - Haber
12:41  Kartal Edebiyat Günleri sona erdi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:50:52