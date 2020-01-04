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Üniversitelilerin düzenlediği konserin geliri yeni anaokulu inşasında kullanılacak

Düzce Üniversitesi (DÜ) Okul Öncesi Eğitim Topluluğunca sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen konserden elde edilen gelir, kentte yapılacak anaokulu inşasında kullanılacak.

04.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:06 Üniversitelilerin düzenlediği konserin geliri yeni anaokulu inşasında kullanılacak
Üniversitesi (DÜ) Okul Öncesi Eğitim Topluluğunca sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen konserden elde edilen gelir, kentte yapılacak anaokulu inşasında kullanılacak.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Topluluğun Düzce'deki anaokullarına desteğinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yeni bir anaokulu ihtiyacının giderilmesi için Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda Grup Dominant tarafından konser verildiği kaydedildi.
Topluluğun, konserden elde edilen gelirle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği ve ihtiyaç olan bir bölgede anaokulu oluşturulmasına destek olacağı anlatıldı.
Açıklamada ayrıca Topluluğun, gönüllü müzik topluluklarının konserleri aracılığıyla kente 3 yıldır yepyeni birer anaokulu kazandırdığı bilgisine yer verildi.

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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