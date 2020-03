Üniversitelilerin geleceğine yön verecek "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı

Erzurum'da, bölgedeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kariyer planlamasına yön verilmesi amaçlanan "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın açılışı yapıldı.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen fuarda, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ağrı Belediyesi ile Erzurum Teknik, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Iğdır, Artvin Çoruh, Erzincan Binali Yıldırım, Kars Kafkas, Tunceli Munzur, Muş Alparslan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversiteleri paydaş olarak yer aldı.Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde "Yetenek her yerde" temasıyla açılan, 386'sı şirket, 54'ü ise katılımcı üniversitelere ait 440 standın yer aldığı fuarın amacı üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına yön verebilmek.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuar açılışında yaptığı konuşmada, 2019 yılında düzenledikleri fuarda 139 firmanın yer aldığını, bu yıl ise 440'a ulaştıklarını söyledi."Birçok gencimiz, savunma sanayimizde işe başladı"Soğuk havası ile meşhur Erzurum'un, bugün gençlere kariyer fırsatları sunma konusunda Türkiye 'nin en büyük organizasyonunu yaptığını ifade eden Atay, şöyle konuştu:"Şu anda dünyada, bütün egemen devletlerin dikkatle izlediği bir olay oluyor. Bu bizim Bahar Kalkanı'mızdır. Bütün egemen devletler pürdikkat bunu izliyorlar. Orada millet, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ve sadece bir yüzyıl önce tarih sahnesinden silmeye çalıştıkları bu yüce Türk milletinin mücadelesini izliyor. Savaş, bildiğimiz konvansiyonel yöntemlerle sürmüyor, olabildiğince en teknolojik, dünya literatürüne yenilikler katan bir düzlemde sürüyor. Bu savaşı sürdüren bizim kahraman askerlerimiz, kahraman ordumuz. Buradan kazandıkları gençlerin emekleriyle geliştirilen teknolojilerle mücadele veriyor. Bu başarının altında buradaki gençlerin de emeği var. Geçen yıl Erzurum'da yaptığımız organizasyondan birçok gencimiz, savunma sanayimizde işe başladılar. Bu 'Yetenek her yerde' sloganını kulağımıza hoş geliyor diye koymadık. Biz inanıyoruz ki gerçekten her yerde."Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ise Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret etti.Türkiye'nin, dünyayı tanıyan, kendisini milletine adamış, onların istek ve taleplerine kıymet veren, cesaretli, yeri geldiğinde ordusunun gücünü, yeri geldiğinde diplomasinin gücünü en mükemmel şekilde birleştiren Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanının olduğunu aktaran Akdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi."Hukuk önünde bunun hesabını verecek"Bugünleri de büyük muvaffakiyetle geçireceklerine ve Türkiye'yi ileriye götürmeye devam edeceklerine inançlarının tam olduğunu dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:"Bundan hiç endişe etmiyoruz. Belki bu süreç içerisinde mankurtlaşan bazı kişilerin meclis çatısı altında kendi toplumuna, ülkesine, milletine yabancılaşmış, bazı kişilerin salyalar saçarak Cumhurbaşkanımıza, milletimize, hizmet eden diğer insanlara saldırdığını gördük, belki bundan sonra da göreceğiz. Herkes şundan emin olmalıdır, şu ahlaksız tutum içinde olanlar hem hukuk önünde bunun hesabını verecektir hem de milletimiz nezdinde mahkum olacaklardır, olmuşlardır."Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da kariyer planlaması yapan öğrencilerin Selçuk Bayraktar'ı örnek almalarını isteyerek, "Doğu Anadolu Bölgesinin başkenti Erzurum'dur. Burası geliştikçe biz de gelişeceğiz. Bugün kariyer günü. Keşke bütün bu duvarlarda Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları olsaydı. İHA ve SİHA'lar dünyaya meydan okuyor. Kariyer budur işte. Eğer böyle gençler yetiştirebilir, desteklersek çok ilerleyeceğiz çünkü bizim bir geçmişimiz var. Biz Osmanlı torunuyuz, nerede düşersek düşelim, kalkmasını biliriz." diye konuştu.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da konuşma yaptığı törenin ardından katılımcılar kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.Yoğun katılımla açılan fuar, yarın sona erecek.