Haberler » Güncel » Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti - Haber

Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 üniversite öğrencisinin kavgası kanlı bitti.

30.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:20 Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti
'nin Çan ilçesinde 2 üniversite öğrencisinin kavgası kanlı bitti.
Edinilen bilgiye göre, Çan Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 2 öğrenci, Çarşı Camii yanında kız arkadaşları yüzünden kavgaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler, vatandaşlar dağıldıktan sonra tekrar kavga etti. B.K, arkadaşı Recep Oğuz'un vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sapladı. Yaralı Recep Oğuz, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran genç yapılan müdahale ile hayata tutunmaya çalışırken, Çan Devlet Hastanesinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Arkadaşları kan ihtiyacı olabilir düşüncesiyle hastaneye akın etti. Burada ameliyata alınan Recep Oğuz kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.K'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26   Cumhuriyet Üniversitesinden Sezai Karakoç'a "Fahri Bilim Doktoru" unvanı - Haber
13:25   Gereksiz antibiyotik kullanımı yarardan çok zarar veriyor - Haber
13:24   Tekfen doğal gaz boru hattıyla yeniden Rusya'da - Haber
13:24   Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı - Haber
13:24   Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:26:58